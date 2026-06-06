Взаимоотношения между странами должны развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем», заявил в интервью China Media Group пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, США пока этого не хотят.

Песков отметил, что Россия ответит взаимностью, когда Штаты будут готовы к реальному восстановлению отношений. Он указал, что США увязывают все с урегулированием конфликта на Украине, а только после этого готовы рассматривать планы по развитию отношений в экономике, культуре и во всем остальном.

«Мы считаем, что это ошибочный подход. Но танго нужно танцевать вдвоем. Пока американцы этого не хотят. Поэтому мы терпеливы. Нам некуда спешить. А по мере того, как американцы будут уже готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью», — отметил официальный представитель Кремля на полях ПМЭФ.

Песков также заявил, что у России нет розовых очков относительно способности американцев раз и навсегда решить какую-то сложную проблему. Такое мнение он высказал относительно участия Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса.