В Кремле оценили роль США в урегулировании украинского кризиса

Песков о роли США в украинском урегулировании: у России нет розовых очков

У России нет розовых очков по поводу способностей Соединенных Штатов навсегда разрешить какой-либо сложный вопрос. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Центральному ТВ Китая.

«Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему», — сказал он, отвечая на вопрос об участии США в урегулировании конфликта на Украине.

Песков добавил, что и Соединенные Штаты, и Россия придерживаются своих собственных национальных интересов.

Ранее в Кремле оценили перспективы восстановления отношений с США. По словам пресс-секретаря российского президента, Россия готова ответить взаимностью.