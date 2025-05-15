Военкор Поддубный: делегация Украины не хочет мира и не скрывает этого

Украинская делегация в Стамбуле не хочет никакого мира, у них совсем другие задачи, и они этого не скрывают. Об этом в Telegram-канале написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«В реалиях, когда субъектности нет, национальные интересы не являются приоритетом, они, прямо скажем, не учитываются, а KPI сводится к количеству антироссийских действий, делегация из Киева просто играет свою роль. С таким настроем не на переговоры идут, гопники так идут в соседний район урвать мелочи, там же и огребают», — написал военные репортер.

Происходящее в Стамбуле демонстрирует «политическую сепарацию режима Зеленского в частности и мирового глобализма в целом». Он отметил, что сложно придумать лучшее время для изменения миропорядка. Поддубный подчеркнул, что судя по началу, уже не важно, чем закончатся переговоры.

Российская делегация уже сутки находится в Стамбуле. Ждет, пока «клоун навыступается, галлюциногены его отпустят», и он позволит переговорщикам заняться делом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.