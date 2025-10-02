«Таким не подавали руки». Глава Дагестана жестко отреагировал на драку школьников в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале резко высказался о массовой драке школьников в Махачкале. Он отметил, что особенно возмущен тем, что группа подростков напала толпой на двух сверстников.

Чиновник пояснил, что причины конфликта власти еще уточняют. Однако его последствия уже серьезны — одного из пострадавших госпитализировали. Школьник остается под наблюдением врачей.

Всех участников массовой драки доставили в полицию. Виновные, подчеркнул Меликов, понесут заслуженное указание.

Глава республики напомнил, что в его школьные годы конфликты случались, но расправа группой над одним считалась «подлым и гнусным поступком», таким людям «не подавали руки».