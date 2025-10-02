«Таким не подавали руки». Глава Дагестана жестко отреагировал на драку школьников в Махачкале
Меликов: родители участников школьной драки должны понести ответственность
Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале резко высказался о массовой драке школьников в Махачкале. Он отметил, что особенно возмущен тем, что группа подростков напала толпой на двух сверстников.
Чиновник пояснил, что причины конфликта власти еще уточняют. Однако его последствия уже серьезны — одного из пострадавших госпитализировали. Школьник остается под наблюдением врачей.
Всех участников массовой драки доставили в полицию. Виновные, подчеркнул Меликов, понесут заслуженное указание.
Глава республики напомнил, что в его школьные годы конфликты случались, но расправа группой над одним считалась «подлым и гнусным поступком», таким людям «не подавали руки».
Особенно эти ценности были сильны в Дагестане, где каждый мужчина – это мужчина, а не часть оголтелой стаи.
Сергей Меликов
По мнению главы региона, случившееся должно стать уроком не только для подростков, но и для их семей.
«Родители, воспитавшие тех, кого мы увидели сегодня, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео!» — заявил Меликов.
Массовую драку школьники устроили в Махачкале. Упавших на землю оппонентов они добивали ногами.