«Школьника добивали». Лицеисты устроили кровавую разборку в Махачкале

В Махачкале школьники устроили массовую драку, один подросток в реанимации

В Махачкале подростковая ссора вылилась в массовую драку. Один из пострадавших оказался в реанимации, ситуацией заинтересовался местный главк Следственного комитета России.

Драку «стенка на стенку» устроили, по предварительным данным, ученики 10-й и 39-й школ. Бой произошел на улице Имама Шамиля.

Поводом для схватки стал комментарий под фотографией в социальной сети, как писал Telegram-канал Mash. Онлайн-спор вылился в ожесточенное столкновение.

Тот же Mash опубликовал видео драки. Судя по кадрам, в ней приняли участие около 20 несовершеннолетних. На видео несколько пострадавших уже на земле — их продолжают избивать ногами.

Очевидцы сообщили, что школьники избивали друг друга настолько жестко, что некоторые участники драки потеряли сознание. Один подросток оказался в реанимации, еще шестерых, по версии прессы, уже доставили в полицию.

В Следственном комитете по Республике Дагестан объявили о начале процессуальной проверки по факту видео драки, размещенного в социальных сетях. Ведомство намерено выяснить все причины и обстоятельства массовой схватки школьников.

UPD: Минздрав Дагестана подтвердил госпитализацию одного из участников драки. Школьника перевели в местную клиническую больницу. Его состояние стабилизировали.

