Кандидат в вице-президенты США Вэнс называл захватывающим интервью Путина

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс посмотрел интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в феврале. Американский политик поделился своей оценкой в соцсети X в день выхода беседы 9 февраля.

«Только что посмотрел это. Захватывающе», — написал он.

Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс может занять пост вице-президента в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Он учился в престижной Йельской школы права, после этого работал в инвестиционных фондах в тандеме с миллиардером Питером Тилем. Сенатором от штата Огайо его назначили в январе 2023 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что интервью Карлсона с Путиным вызвало зашкаливающий резонанс. По его словам, эту беседу будут анализировать еще долгое время.