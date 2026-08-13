Американский журналист Такер Карлсон объяснил, почему ВСУ атаковали беспилотниками пляж, учебные заведения и нефтеперерабатывающие заводы в России. На шоу ведущего RT Рика Санчеса он заявил, что киевский режим пытается заставить президента РФ Владимира Путина отреагировать на эти провокации.

По его словам, за атаками ВСУ стоят Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. Они пытаются вынудить Путина публично пойти на эскалацию. Журналист добавил, что большинство на Западе даже не подозревает, что вообще происходит.

«Цель в том, чтобы поставить Путина в такое положение, когда он уже не сможет оставлять это без ответа и окажется под столь сильным давлением со стороны населения и различных центров силы России, что ему придется в ответ ударить гиперзвуковой ракетой по Варшаве или Гамбургу», — подчеркнул Карлсон.

Ранее Карлсон упрекал западных политиков, что они закрывают глаза на риск перехода украинского конфликта в войну в Европе.