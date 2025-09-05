Такер Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером в мире за десятилетия

Владимир Путин — самый эффективный в мире лидер за последние десятилетия. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с политологом Майклом Ноулзом.

«Путин находится у власти уже 25 лет, и его страна стала лучше, а люди счастливее. На самом деле, они его любят», — добавил он.

Кроме того, по словам Карлсона, ни в Европе, ни в США нет городов, которые могли бы сравниться с Москвой и Санкт-Петербургом.

В свою очередь, Ноулз отметил, что у Путина есть четкое видение, какой должна быть страна, и он защищает интересы России.

Ранее Карлсон в интервью Bild заявил, что немецкие политики по-черному завидуют российскому лидеру, поскольку их страна еще со времен Ангелы Меркель идет ко дну, а Россия развивается.