Президент России Владимир Путин проделал огромную работу для возвышения России и этим вызвал зависть политиков Германии. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Полу Ронцхаймеру.

Он предложил своему собеседнику сравнить, чего добились две страны, и подчеркнул, что результаты окажутся явно не в пользу Германии.

«Ваша страна идет ко дну, а Россия поднимается. Вы должны быть в ярости на собственных политиков, а вместо этого критикуете Путина, что меня смешит», — заявил Карлсон.

Журналист добавил, что разрушать Германию начала еще Ангела Меркель, которая на посту канцлера пустила в страну огромное количество мигрантов, не обращая внимания на мнение избирателей. Сейчас немецкие политики пытаются переложить вину на бедственное положение в экономике на решения президента России.

«Не он завалил парк мусором и заполнил его мигрантами», — пояснил Карлсон.

Он добавил, что новый кабинет министров Германии продолжил такую же политику, ухудшая жизнь простых людей. При этом власти пресекают любые попытки тех, кто призывает решить проблемы внутри страны, а не критиковать Путина.

В конце июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ухудшение положения украинских войск связано со звонками лидеров европейских стран президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что сам не намерен вступать в переговоры с российским лидером.