Тайный вояж. Советник Путина встретился с посланниками Трампа: решилось об Украине?

Ближайшее окружение Дональда Трампа провело закрытые консультации с российским представителем Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить финальные детали мирного соглашения. О секретной встрече в столице Франции и попытках Вашингтона получить прямой ответ от Кремля сообщили источники Axios , знакомые с ходом переговоров.

Встреча советника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который считается ключевым каналом связи между Белым домом и Кремлем, состоялась в среду, 7 января 2026 года.

По данным инсайдеров, американская сторона представила обновленный план урегулирования конфликта, который уже получил предварительное одобрение Киева. Теперь администрация Трампа ожидает официальной реакции лично от Владимира Путина.

Французская газета Le Monde первой сообщила, что Дмитриева видели возле посольства США в Париже. Белый дом и пресс-секретарь Дмитриева отказались от комментариев.

Переговоры с российским посланником последовали сразу за двухдневным дипломатическим марафоном Уиткоффа и Кушнера с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Основными камнями преткновения остаются два вопроса: юридические гарантии безопасности для Украины и Донбасс.

Зеленский уже подтвердил, что проект соглашения с Вашингтоном «практически готов» и нуждается лишь в итоговом утверждении на высшем уровне.

Ожидается, что решающий этап переговоров наступит в ближайшее время. Украинские власти не исключают, что Зеленский может вылететь в США на следующей неделе для личной встречи с Трампом. В качестве альтернативной площадки для финализации сделки рассматривается Всемирный экономический форум в Давосе.