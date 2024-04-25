Тайные поставки ракет ATACMS подтвердили вовлеченность США в конфликт | 360°

Власть 25 апреля 2024, 21:00 Тайные поставки ракет ATACMS подтвердили вовлеченность США в конфликт Песков: поставки ракет ATACMS ВСУ подтвердили вовлеченность США в конфликт РИА «Новости»

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Тайные поставки дальнобойных ракет ATACMS говорят о вовлеченность США в конфликт на Украине и нарушают американские законы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что история с поставками дальнобойных ракет интересна тем, что ВСУ их получили до того, как внесенный Байденом законопроект о военной помощи Украине получил одобрение конгресса.

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То есть на лицо нарушение законодательство, на которое парламентариям стоит обратить внимание.

«Это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины», — заявил пресс-секретарь президента России.

Кроме того, Песков выразил уверенность, что поставки ВСУ ракет большей дальности вынудят российскую армию увеличить буферную зону на Украине, чтобы защитить территорию России.