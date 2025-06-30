Сына Кадырова сняли за рулем запрещенного в России редкого Mercedes

Адам Кадыров появился за рулем запрещенного для ввоза в Россию Mercedes-Benz

Сын Рамзана Кадырова Адам попал в объективы камер за рулем редкого Mercedes из ограниченной серии, запрещенной к поставкам в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Еж» .

В соцсетях распространились фото и видео, где Кадыров-младший управляет Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s в зеленом цвете (Agave Green) и стреляет из пистолета Стечкина. Всего было выпущено 460 экземпляров этой модели авто в трех вариантах расцветки. То есть, предположительно, машин в таком цвете могло быть выпущено около 150.

Автомобиль представили публике 16 апреля 2025 года. Его стартовая цена в Германии составляла почти 190 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

Три года назад ЕС запретил экспорт «роскошных автомобилей» в Россию, включая немецкие премиальные марки. Такие покупки обычно отслеживаются, поскольку проходят через официальный заказ с персональной регистрацией.

Ранее президент Владимир Путин лично поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с женитьбой его сына Адама. Глава государства в шутливом тоне попросил не обижать молодоженов, «а то они мне пожалуются».