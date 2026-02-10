Сына Кадырова назначили куратором сферы образования

Министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров станет куратором сферы образования в республике. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

По словам Кадырова-младшего, образование — один из краеугольных камней развития общества и государства.

«В связи с возложением на меня обязанностей вице-премьера Чеченской Республики наш национальный лидер Рамзан Ахматович Кадыров доверил мне курировать важнейшее направление», — написал он.

Ахмат Кадыров уточнил, что в республике более 1,1 тысячи учреждений сферы образования. Всего в ней работают свыше 105 тысяч человек в 543 школах на 244,5 тысячи мест.

Также в Чечне 497 детских садов почти на 64 тысячи воспитанников, которые посещают около 98 тысяч детей, что больше проектной мощности.

В начале января Рамзан Кадыров назначил 20-летнего сына вице-премьером Чечни.