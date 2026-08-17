Спецслужба одной из западных стран совместно с властями Украины готовит антироссийскую провокацию в Латинской Америке. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По словам разведчиков, Россию планируют обвинить в поставках вооружений наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Для этого туда завозят с Украины оружие российского производства, захваченное в ходе СВО, готовят подложные документы, фейковые аудио- и видеозаписи.

«„Режиссеры“ провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», — отметили в СВР.

В ведомстве напомнили, что информационные вбросы и постановки — обычная практика западных спецслужб и привели в пример инсценировку в Буче в апреле 2022 года.

В июне СВР сообщала о сотрудничестве украинских властей с мексиканскими наркокартелями.