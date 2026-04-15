СВР РФ и КГБ Белоруссии на заседании в Калининграде обсудили темы взаимодействия

На заседании коллегий Службы внешней разведки (СВР) РФ и Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии стороны обсудили перспективы развития взаимодействия и приоритетные вопросы в обеспечении безопасности. Подробности сообщило пресс-бюро СВР.

Заседание прошло в Калининграде, его возглавили руководители сцецслужб России и Белоруссии Сергей Нарышкин и Иван Тертель.

«Участники заседания обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности России и Белоруссии, актуализировали задачи в совместной работе по приоритетным направлениям разведывательной деятельности, рассмотрели перспективы развития взаимодействия», — отметили в сообщении.

Главы СВР и КГБ оценили глобальную и региональную безопасность, а также уделили внимание усовершенствованию форматов совместной работы в текущей геополитической обстановке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее призвал белорусов «мобилизоваться», чтобы пережить «сложное время».