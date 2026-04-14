Лукашенко призвал белорусов мобилизоваться

«Нам надо мобилизовываться, чтобы сложное время пережить. Непонятное время. Я как президент не знаю, к чему готовить. Лозунг: „Работаем, чтобы жить“. Не просто выжить, а жить. А дальше никто не знает, что произойдет, что выкинут сильные мира сего», — заявил он.

Лукашенко отметил, что всем белорусским чиновникам также нужно «действовать» и «ускориться», чтобы вместе создать страну, которую можно передать новым поколениям.

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна не стремится к войне, но даст отпор, если кто-то решит рассматривать ее через прицел оружия. По его словам, численность армии тогда может возрасти до 500 тысяч человек.