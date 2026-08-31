СВР: ПАСЕ и Европарламент заранее решили не признать итоги выборов в России

Парламентская ассамблея Совета Европы и Европарламент готовят заявления о непризнании итогов выборов, которые пройдут в России в сентябре. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

ЕС претворяет в жизнь масштабные планы по дестабилизации ситуации в Российской Федерации, отметили в СВР. По указанию Брюсселя представители европейских спецслужб обсуждают на Украине планы организации кибератак на инфраструктуру выборов.

Также у еврочиновников есть планы организовать провокации на избирательных участках.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности социальной рекламы от иноагентов перед выборами. Она может стать инструментом вражеской пропаганды, заявил председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев.