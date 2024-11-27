Корреспондентское бюро Первого канала закроют в Германии

Власти Германии объявили о закрытии корреспондентского бюро Первого канала. Информация об этом появилась на сайте телеканала .

Корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову предписали покинуть страну в первой половине декабря.

«Программа „Время“ продолжает пользоваться большим доверием у мигрантов из бывшего Советского Союза благодаря благодаря неизменному, привычному способу подачи новостей», — сообщили журналистам.

Также телеканал назвали «угрозой общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза».

Сам Благой связал произошедшее с вышедшим на днях в эфир сюжетом, как в Калининградской области задержали гражданина Германии, готовившего диверсию. После этого журналисты сняли репортаж из Гамбурга, где жил задержанный.