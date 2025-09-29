Связь с Европой слабеет. Что означает денонсация конвенции по предупреждению пыток

Денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не является сигналом об ужесточении курса российского руководства. Это лишь дополнительное дистанцирование страны от европейских структур, заявила 360.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко.

Президент Владимир Путин 29 сентября подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Войко прокомментировала это решение и напомнила, что страна системно отстраивается от разных норм европейских институтов, к которым довольно активно присоединялась в девяностые годы.

Тем самым российская сторона показывает, что ее связка с европейскими институтами ослабевает, причем в данном случае не по российской инициативе

По ее словам, взаимодействия структур в рамках конвенции фактически нет, поэтому оставаться в ней не было смысла. Войко объяснила, что денонсацию нельзя трактовать как курс на «путь неправомерных действий».

«Речь не об этом, а о том, что Россия будет выстраивать свою самостоятельную политику в этом направлении, не озираясь на позицию Европы», — добавила собеседница 360.ru.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что в Европе есть персоны, которые готовят войну с Россией. Дипломат добавил, что страна не позволит злоумышленникам «состряпать провокации».