Лавров заявил о подготовке Европы к войне против России

Лавров: в Европе есть те, кто готовит против России войну

В странах Европы есть лица, которые готовят войну против России. С таким заявлением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в Генассамблее ООН.

Он отметил, что у России есть ответ тем, кто пытается «состряпать провокации».

«Мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас», — предупредил Лавров.

По словам министра, к готовящимся провокациям против России причастна Украина, которая будет действовать под ложным флагом.

В ходе выступления Лавров назвал политической слепотой желание украинского руководства вернуть территории в границах 2022 года. Он напомнил, что цель России — отстоять законные права людей, которые оказались под угрозой после госпереворота на Украине.