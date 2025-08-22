«Свет в конце тоннеля». Путин выразил надежду на полное восстановление отношений с США

Путин: с приходом Трампа есть шанс на полное восстановление отношений с США

Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом к власти президента Дональда Трампа есть шанс на полномасштабное восстановление связей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли, трансляцию вели в Telegram-канале Кремля.

«Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом Трампа свет в конце тоннеля замаячил», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что встреча с американским коллегой на Аляске была содержательной и откровенной. Контакты России и США продолжатся на уровне министерств и компаний. Путин добавил что Россия рассчитывает на полномасштабной восстановление отношений с Соединенными Штатами Америки.

В ходе рабочей поездки в Саров Путин отметил, что Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса. Он напомнил, что она началась в 2014 году.