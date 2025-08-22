Российские власти делают все для прекращения войны против населения Донбасса, которая началась в 2014 году. Соответствующее заявление 22 августа сделал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров.

«На западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса», — напомнил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его российскому коллеге якобы предлагали нанести удар по зданию администрации президента Украины на Банковой в Киеве с применением системы «Орешник». «Путин сказал: ни в коем случае!», — подчеркнул Лукашенко.