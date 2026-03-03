«Сверкают холеной кожей». Ахмедова пристыдила россиян одной фразой

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова в телеграм-канале обратила внимание на поведение обеспеченных туристов из России, которые публично выражают недовольство сорванным отпуском из-за конфликта в Иране. Удивила россиян и оценка, которую дала общественница СВО.

Журналистка отметила резкий контраст между содержанием жалоб россиян и обстановкой, в которой они записываются. Ахмедова объяснила, что многие туристы продолжают транслировать свое раздражение из дорогих отельных ресторанов, не обращая внимания на окружающие события.

«Все-таки есть что-то эдакое в том, как наши туристы продолжают записывать видео о сорванном отдыхе из отельных ресторанов над тарелками, на которых остывают императорские креветки или фаланги краба. Как сверкают бриллиантами, холеной кожей и раздражаются от того, что отдых сорван», — написала Ахмедова.

Марина Ахмедова указала и на то, что за несколько дней, прошедших с момента начала проблем с отдыхом, туристы могли бы «переварить и осознать» происходящее вокруг. Она напомнила, что в непосредственной близости от курортных зон гибнут люди.

Журналистка призвала к тактичности, отметив, что если туристам «не жалко иранцев», то стоило бы хотя бы не записывать жалобы «над тарелками», учитывая общую ситуацию в мире.