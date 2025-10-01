Свердловский чиновник порвал и растоптал плакат о контрацепции в больнице

В Екатеринбурге чиновник Минздрава растоптал плакат о контрацепции в больнице

Организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович во время проверки женской консультации № 1 публично порвал и растоптал плакат с информацией о контрацепции. Кадры опубликовала в Telegram директор фонда «Женщины за жизнь» и член Общественной палаты России Наталья Москвитина.

На видео Москвитина обращает внимание на стенд с информацией о современных методах контрацепции, включая стерилизацию. Она возмущается тем, что подобные материалы размещены в медицинском учреждении «при нынешней демографической ситуации» и требует снять плакат. В кадре Ицкович открепляет листовку, сминает ее, рвет и демонстративно топчет ногами.

По словам Москвитиной, съемка проходила еще в мае. Она добавила, сама консультация получила от фонда «розовую наклейку» с подписью «Здесь работают над улучшениями».

Тем временем психологи напоминают: впереди зима, и лучший способ справляться с хандрой — вовсе не срывать плакаты, а чаще заниматься сексом. По данным специалистов, регулярная близость помогает вырабатывать «гормоны радости», снижает уровень тревожности и даже улучшает сон.