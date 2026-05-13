Судимым мигрантам решили запретить получать паспорта России

Российские власти могут полностью закрыть судимым иностранцам доступ к гражданству России. Соответствующий законопроект в первом чтении уже приняла Государственная дума, на документ обратило внимание РИА «Новости» .

Теперь любая неснятая или непогашенная судимость станет поводом для автоматического отказа в получении российского гражданства. Мигранту с такими нарушениями не выдадут ни вида на жительство, ни разрешения на временное проживание.

Новый регламент будет действовать даже в том случае, если человек нарушил российское законодательство за пределами России. Более того, уже выданные ранее документы у таких лиц будут аннулировать.

Правила подачи заявлений на ВНЖ, или гражданство, тоже станут строже. Все мигранты старше 14 лет будут обязаны приносить бумажную справку об отсутствии судимости.

Этот документ нужно взять в уполномоченных органах на своей родине. Срок действия справки составит всего три месяца с момента выдачи. Если у человека была судимость в прошлом, он обязан предоставить подробный документ с информацией о своем преступлении.

Для граждан Украины депутаты предусмотрели исключение. Для них введут временный переходный период на два года. В течение этого времени украинцам не придется предоставлять справки о судимости в органы МВД России.

Ранее кабмин выступил за передачу МВД права определять виды работ для мигрантов.