Приставы передали МО более 190 тысяч единиц изъятой техники

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Судебные приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц техники, изъятой у правонарушителей. Об это в интервью ТАСС сообщил директор ФССП — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

Речь идет о компьютерной технике, машинах, лодках, древесине и табаке. Все это конфисковали по решению судов за преступления, такие как нарушение правил охоты или вождение в нетрезвом виде.

С января 2023 года Минобороны получило 190,6 тысячи единиц различного имущества.

Ранее сообщалось, что суд в Москве изъял в пользу государства 1,4 миллиарда рублей у бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и экс-президента банка «Менатеп» Платона Лебедева.

* Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.

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