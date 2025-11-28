Суд разрешил экс-министру Абызову работать на госслужбе после выхода из колонии
Второй кассационный суд общей юрисдикции частично изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Из решения исключили запрет занимать должности на госслужбе после освобождения, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.
В остальном приговор Преображенского суда Москвы остался в силе — 12 лет колонии строгого режима и штраф 80 миллионов рублей.
Ранее суд запрещал Абызову три года после выхода из колонии занимать руководящие должности в государственных органах. Аналогичные ограничения кассация сняла еще с четырех фигурантов дела.
Преображенский суд в декабре 2023 года признал Абызова виновным в мошенничестве и создании преступного сообщества. Остальные подсудимые получили от пяти до 12 лет лишения свободы. Часть фигурантов к моменту апелляции уже вышла на свободу из-за окончания срока.
Экс-министра задержали в марте 2019 года. По версии следствия, в 2012–2018 годах участники преступного сообщества похитили у компаний «Сибэко» и РЭС около 4 миллиардов рублей, а также занимались незаконной предпринимательской деятельностью с доходом свыше 32,5 миллиарда рублей.
Абызов сейчас отбывает срок в колонии в Сыктывкаре, но в сентябре его этапировали в Москву для следственных действий по новому делу о мошенничестве.