Суд обратил в доход государства квартиру жены и тещи Невзорова в Петербурге

Суд удовлетворил иск прокуратуры к жене Александра Невзорова* Лидии и его теще Наталии Колесниковой. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале .

В ноябре прокуратура подала иск против женщин, требуя признать сделку купли-продажи квартиры между дочерью и матерью мнимой, вернуть жилье Невзоровой и обратить его в доход государства.

Ранее Невзоров* заявил, что никогда не вернется в Санкт-Петербург даже туристом, назвав город «оскверненным» и добавив, что больше не считает его своей родиной.

В июле суд признал журналиста и его супругу экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Все их имущество, оставшееся в стране, обратят в доход государства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.