Семью Невзорова признали экстремистским объединением

Суд признал деятельность супругов Невзоровых экстремистской и запретил ее

Суд признал Александра Невзорова* и его супругу Лидию экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебное решение также предполагает, что все имущество супругов обратят в доход государства.

Ранее Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии. По версии следствия, журналист публиковал на YouTube-канале недостоверную информацию о якобы обстреле российскими военнослужащими роддома в Мариуполе. Минобороны официально опровергло это.

В начале мая журналиста повторно объявили в розыск. Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать семью Невзорова* экстремистским объединением.

*Признан в России иностранным агентом.

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