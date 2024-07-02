Семью Невзорова признали экстремистским объединением

Суд признал Александра Невзорова* и его супругу Лидию экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Судебное решение также предполагает, что все имущество супругов обратят в доход государства.
Ранее Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии. По версии следствия, журналист публиковал на YouTube-канале недостоверную информацию о якобы обстреле российскими военнослужащими роддома в Мариуполе. Минобороны официально опровергло это.