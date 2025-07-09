Суд обязал демонтировать памятник Сталину в Вологде

Арбитражный суд Вологодской области аннулировал контракт на поставку памятника Иосифу Сталину в Вологде, обязал снести монумент и вернуть в областной бюджет потраченные на него средства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Иск подала прокуратура, которая установила, что соглашение заключили с нарушениями закона. Его полностью удовлетворили, однако решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Открытие памятника вождю анонсировали в октябре прошлого года. Губернатор области Георгий Филимонов рассказал, что монумент появится на территории дома-музея, где Сталин проживал в ссылке в 1911-1912 годах.
Сейчас глава региона заявил, что сам монумент сохранится, в суде обсуждают лишь его правовой статус.
Дзюдоист из Дмитрова победил на международных соревнованиях
Судебные приставы Подмосковья взыскали 9 млн долга за поставку фруктов
Град, гроза и шквалистый ветер. Подмосковье снова накрыла буря
Еще 5 тысяч видеокамер для контроля чистоты и порядка установили в Подмосковье
Еще 11 километров дорог отремонтируют в Рузе по нацпроекту
Военно-патриотическая игра «Северный рубеж» прошла в Дмитровском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте