Суд обязал демонтировать памятник Сталину в Вологде

Арбитражный суд Вологодской области аннулировал контракт на поставку памятника Иосифу Сталину в Вологде, обязал снести монумент и вернуть в областной бюджет потраченные на него средства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Иск подала прокуратура, которая установила, что соглашение заключили с нарушениями закона. Его полностью удовлетворили, однако решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Открытие памятника вождю анонсировали в октябре прошлого года. Губернатор области Георгий Филимонов рассказал, что монумент появится на территории дома-музея, где Сталин проживал в ссылке в 1911-1912 годах.

Сейчас глава региона заявил, что сам монумент сохранится, в суде обсуждают лишь его правовой статус.