Памятники Сталину и Ивану Грозному установят в Вологде

Памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному появятся в Вологде. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор области Георгий Филимонов.

По его словам, монумент руководителю СССР уже почти готов, его установят на территории дома-музея, в котором политик, носивший тогда фамилию Джугашвили, проживал в ссылке в 1911–1912 годах. Где будет находиться памятник первому русскому царю, пока неизвестно; существует только его бронзовая модель.

«При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею», — подчеркнул Филимонов.

В прошлом году исследовательская группа Russian Field провела опрос, чтобы узнать троих самых популярных правителей России. Сталин вошел в первую тройку наряду с Петром I и Екатериной II.