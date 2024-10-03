Структурные изменения. Политолог Баширов объяснил назначение Жоги полпредом

Президент Владимир Путин, назначив Артема Жогу полномочным представителем в Уральском федеральном округе, положил начало структурным изменениям в управлении страной. Такое мнение в интервью Ura.ru высказал политолог Марат Баширов.

Он заявил, что Жога пришел управлять ключевым регионом. При этом новый полпред уже заручился поддержкой своего предшественника Владимира Якушева и, по словам политолога, готов учиться на новом посту.

«В какой-то момент роль полпредств начнет пересматриваться. Тот стандарт полпредства, который существует сегодня, будет меняться, исходя из задач, которые будут возникать буквально через год-полтора», — предположил Баширов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все назначения выпускников кадровой программы «Время героев», к которым относится и Жога, носят рациональный характер, ни о какой компанейщине не может идти и речи.