Разрушения и жертвы. Антонов обвинил США в использовании Украины

Посол Антонов: созданный США «проект Украина» повлек жертвы среди славян

Фото: РИА «Новости»

Созданный американскими властями «Проект Украина» принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы среди славянских народов, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал итоги поездки представителей украинских властей в Штаты в конце августа, сообщила пресс-служба диппредставительства.

По словам посла, никто не сомневается, что Россия справится с очередным вызовом. Военные, в свою очередь, продолжат работу в зоне спецоперации, задачи СВО полностью выполнят.

«Судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна: оно будет уничтожено», — подчеркнул Анатолий Антонов.

Вечером 2 сентября украинские военные попытались перебросить технику в пределах Курской области. ВС России заметили вражеские маневры, рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, противника активно выбивают из региона.

Новая тактика в Донбассе. ВС России продвигаются невиданными темпами

Очередной генерал за решеткой? Замкомандующего ЛенВО попался на взятке

Власов Сергей

Новолуние в знаке Девы. Как пережить перестройку энергетического поля

«Выйдет и убьет меня». Вдова Еговцева выступила против участия убийцы мужа в СВО

В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно

Konstantin Kokoshkin

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте