Созданный американскими властями «Проект Украина» принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы среди славянских народов, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал итоги поездки представителей украинских властей в Штаты в конце августа, сообщила пресс-служба диппредставительства.

По словам посла, никто не сомневается, что Россия справится с очередным вызовом. Военные, в свою очередь, продолжат работу в зоне спецоперации, задачи СВО полностью выполнят.

«Судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна: оно будет уничтожено», — подчеркнул Анатолий Антонов.

Вечером 2 сентября украинские военные попытались перебросить технику в пределах Курской области. ВС России заметили вражеские маневры, рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, противника активно выбивают из региона.