Страны ЕС хотят распоряжаться российской нефтью без передачи выручки владельцам

Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки владельцам. Об этом сообщили в официальном журнале ЕС .

Такую возможность предусматривают новые поправки. До принятия нового пакета санкций нельзя было покупать, импортировать и транспортировать российские энергоресурсы. Однако механизма, который позволял бы реализовывать грузы без передачи прибыли владельцу, в санкциях не было.

«Механизм позволит европейским странам после завершения „конфискации“ нефти, например, с задержанных танкеров вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому собственнику», — отметили в сообщении.

Очередной пакет санкций приняли 23 июля. Ограничения ввели в отношении 170 организаций и 48 физлиц.