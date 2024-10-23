Путин переговорил тет-а-тет почти со всеми лидерами, приехавшими на саммит БРИКС

Президент Владимир Путин за первый день саммита БРИКС в Казани успел переговорить тет-а-тет почти со всеми лидерами стран, приехавшими на встречу. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате „тет-а-тет“. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы», — заявил Ушаков.

По словам помощника президента, на неформальном ужине лидеры разговаривали о Казани, реке Волге, истории и на многие другие темы. Он подтвердил, что затронули и тему Украины.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Накануне вечером на неформальной вечерней программе гостей развлекали музыкой. Программа началась с «Калинки-малинки». Один из арабских делегатов не удержался и стал отбивать ногой ритм.