Стивен Сигал получил орден Дружбы

Путин вручил орден Дружбы актеру и спецпредставителю РФ Стивену Сигалу

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил орденом актера, специального представителя Министерства иностранных дел по гуманитарным связям Стивена Сигала. Вручение состоялось в Кремле.

Сигала удостоили награды за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

На церемонии вручения государственных наград председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко получила звание Героя труда России. Ее стаж на госслужбе превышает 50 лет.

Ордена, почетные звания и знаки отличия вручили более чем 30 россиянам. Это военные, космонавты, общественники, государственные и культурные деятели, артисты, спортсмены, журналисты, работники здравоохранения и промышленности, многодетные матери.

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