Матвиенко получила звание Героя труда России

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя труда. Ее имя есть в списке награжденных на церемонии вручения высших госнаград в Кремле 30 мая.

«Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания „Герой труда“», — подчеркнул глава государства на награждении.

Он добавил, что смыслом жизни Матвиенко всегда была работа на благо России.

Валентина Матвиенко поблагодарила Путина за «оказанную честь» и отметила, что награда «ко многому обязывает». Она сообщила, что ее трудовой стаж на госслужбе — 52 года.

«И для меня всегда это было служение, служение людям, служение своей стране», — призналась спикер Совфеда.

Ранее в день вручения государственных наград Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с многодетными семьями из разных регионов страны.