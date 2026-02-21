Степашин рассказал, что Путин в 1998 году еженедельно ездил в Петербург к отцу

Президент России Владимир Путин в 1998 году, после назначения директором ФСБ, попросил у президента Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Санкт-Петербург к тяжело больному отцу. Об этом рассказал экс-премьер РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС .

Бывший глава правительства отметил, что считает одним из качеств Путина порядочность и в качестве примера привел историю конца 90-х годов.

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина, чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — сказал Степашин.

Он добавил, что Ельцин поинтересовался причиной таких поездок. Путин рассказал о тяжелой болезни отца и необходимости уделять ему время каждую неделю.

«И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — заявил экс-премьер.

Отец Владимира Путина Владимир Спиридонович умер в 1999 году в возрасте 88 лет. Он похоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Ранее в ходе мероприятий, посвященных 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил цветы к могиле погибшего в блокадном городе брата Виктора.