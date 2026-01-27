Путин возложил цветы к могиле умершего в блокадном Ленинграде брата

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Санкт-Петербург и принял участие в мемориальных мероприятиях в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства приехал на Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к подножию монумента «Мать-родина».

Путин принес букет красных роз к одной из братских могил, где похоронили его брата Виктора, умершего ребенком в блокадном городе зимой 1942 года.

Также президент посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

В пресс-службе Кремля напомнили, что в шести тысячах индивидуальных захоронений и 186 братских могилах Пискаревского кладбища покоятся останки 420 тысяч жителей Ленинграда и 70 тысяч воинов, погибших от холода, голода, бомбежек, болезней и артобстрелов.

Ранее в Госдуме потребовали у Германии возместить ущерб от блокады Ленинграда.