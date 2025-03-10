Ставшие инвалидами ополченцы Донбасса получат до 6 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ополченцам, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и стали инвалидами. Документ опубликовали на официальном портале правой информации.

Речь идет о лицах, которые участвовали в боях в составе вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов обеих республик с 11 мая 2014 года.

Единовременная выплата полагается лицам, которых признали инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или же заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях. Инвалидам первой группы выплатят 6 054 415 рублей, второй группы — 5 236 250 рублей, третьей группы — 4 418 086 рублей.

Военно-врачебные комиссии определят причинно-следственную связь между полученными заболеванием или увечьем и участием этих лиц в боях.

Согласно документу, правительство обеспечит финансирование расходов, а также определит порядок назначения единовременных выплат ополченцам.

Указ вступил в силу 10 марта 2025 года.

Ранее Путин поручил кабмину разработать отдельное направление поддержки бойцов спецоперации, которые решат открыть свое дело.