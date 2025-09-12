Стартовали выборы губернатора Камчатки
Избирком Камчатки объявил об открытии избирательных участков
Избирательные участки открылись на Камчатке. По итогам трех дней голосования местные жители изберут нового губернатора, сообщила пресс-служба краевой избирательной комиссии.
В 08:00 12 сентября (23:00 11 сентября по московскому времени) открылись 178 избирательных участков. За процессом голосования следят общественные наблюдатели и представители кандидатов в губернаторы Камчатского края.
Выборы займут три дня, с 12 по 14 сентября, избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Без личного посещения смогут проголосовать инвалиды и больные люди, успевшие обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 (05:00 по московскому времени) в последний день голосования.
Депутат Василий Пискарев предупредил о готовящихся провокациях в дни выборов. Он призвал сохранять бдительность при разговорах с незнакомцами по телефону и в мессенджерах.