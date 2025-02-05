Захарова указала США, куда надо прятать «некрасивые ноги»

Единственная сфера, где Соединенные Штаты предсказуемы, — их непредсказуемость. Такое заявление в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мастером деструктива была предыдущая администрация США. Помните, как в „Служебном романе“ героиня говорит: „Некрасивые ноги надо прятать под макси“. Раньше США пытались прятать свое все безобразие и камуфлировать это хотя бы чем-то», — отметила дипломат.

Теперь, иронично отметила она, свои кривые ноги Штаты положили на стол по-ковбойски.

«Сидят в такой позе и считают, что это абсолютная норма», — подчеркнула Захарова.

Ранее шутка Захаровой о «наследившем в истории» Байдене насмешила китайцев. Они отметили, что дипломат своими комментариями неоднократно ставила западных политиков в неудобное положение, указывая на их двойные стандарты.