Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина

Большинство россиян (73%) доверяют Владимиру Путину и одобряют его деятельность на посту президента. Такой результат показал опрос, опубликованный на сайте ФОМ.

Только 17% опрошенных не доверяют президенту. При этом 13% граждан считают работу Путина неудовлетворительной.

Работу правительства положительно оценили 45% россиян, 33% не согласились. Более половины респондентов, 54%, считают работу главы правительства Михаила Мишустина хорошей. А 16% придерживаются противоположной точки зрения.

В предыдущем опросе доверие Путину выразили 74% россиян. Его работу положительно оценили 76% респондентов. Половина респондентов отметила, что российское правительство работает хорошо. Также 55% россиян положительно оценили деятельность Мишустина.