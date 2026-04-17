Доверие Путину выразили 74% россиян

Результаты опроса показали, что главе государства доверяют 74% россиян, его работу положительно оценивают 76% респондентов.

Уверенность в том, что российское правительство действует скорее хорошо, выразила половина опрошенных. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 55% россиян.

Ранее рост популярности Путина зафиксировали в Польше. Согласно опросу, проведенному политиком Янушем Корвин-Микке, поляки стали лучше относиться к российскому лидеру. Пользователям предложили выбрать более ответственного лидера между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. В результате хозяин Белого дома уступил с перевесом два к одному.

Корвин-Микке объяснил, что к Путину стали лучше относиться в Польше в том числе из-за проукраинской линии местных властей.