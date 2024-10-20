Стало известно, почему не стоит принимать в БРИКС много стран сразу

БРИКС утратит работоспособность и станет аморфным, если примет сразу огромное количество государств, заявил в эфире Первого канала помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что в качестве партнеров объединения сейчас рассматривают 15 стран.
До этого Владимир Путин заявлял об интересе в присоединении к работе с БРИКС как минимум 30 государств.
«Было бы нелогично сразу такое огромное количество [государств] принимать в состав объединения, поскольку тогда будет уже не объединение, а какая-то совершенно аморфная структура. Она просто будет неработающей», — объяснил Ушаков.
С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибудут первые лица государств — днем 20 октября из Белграда прилетел президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
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