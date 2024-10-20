Стало известно, почему не стоит принимать в БРИКС много стран сразу

Ушаков: если в БРИКС принять сразу много стран, он утратит работоспособность

БРИКС утратит работоспособность и станет аморфным, если примет сразу огромное количество государств, заявил в эфире Первого канала помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что в качестве партнеров объединения сейчас рассматривают 15 стран.

До этого Владимир Путин заявлял об интересе в присоединении к работе с БРИКС как минимум 30 государств.

«Было бы нелогично сразу такое огромное количество [государств] принимать в состав объединения, поскольку тогда будет уже не объединение, а какая-то совершенно аморфная структура. Она просто будет неработающей», — объяснил Ушаков.

С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибудут первые лица государств — днем 20 октября из Белграда прилетел президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.