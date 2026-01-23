Дмитриев оценил прошедшие в Кремле переговоры с американцами

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал результаты переговоров с американской делегацией в Кремле. Свое мнение он высказал в соцсети Х .

«Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США», — написал Дмитриев.

Переговоры продлились около трех с половиной часов. Это была уже седьмая личная встреча спецпосланника США Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Американская делегация прибыла в Москву из Давоса, где последние дни проходил ВЭФ. Перед вылетом в российскую столицу спецпосланник президента США отметил, что сторонам удалось свести все разногласия по Украине к нескольким вопросам.

С российской стороны в переговорах участвовал также помощник президента Юрий Ушаков.