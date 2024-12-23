Программу по восстановлению Курской области разработают за пару лет

Хуснуллин: программу восстановления курского приграничья разработают за 1–2 года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о разработке программы по восстановлению приграничных территорий Курской области. По его словам, работы будут завершены в течение пары лет, как только позволит оперативная обстановка.

«Сделаем программу по восстановлению, будем под это выделять деньги», — отметил он.

У страны есть понимание того, как действовать, и накопленный опыт.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут выполнены. В числе приоритетов — предоставление жилищных сертификатов пострадавшим жителям приграничных территорий.

Ранее стало известно, что генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, который был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, отстранят от работы на время проведения расследования. Оказалось, что ущерб, причиненный региональному бюджету в результате строительства фортификационных сооружений, превысил 800 миллионов рублей.