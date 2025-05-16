Стало известно, когда делегация России покинет Турцию

Делегация России выехала в аэропорт после переговоров в Стамбуле

Команда переговорщиков России во главе с Мединским оправилась в аэропорт в Стамбуле. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

Российская делегация 16 мая покинет Турцию. Источники агентства AFP утверждали, что украинская сторона также не собирается задерживаться в Стамбуле после переговоров.

Информированный источник «Интерфакса» ранее подтверждал, что переговорщики России уедут из Стамбула в пятницу, 16 мая. Собеседник агентства утверждал, что дату очередных контактов с украинцами еще не согласовали.

Тот же источник заявил, что стороны не пришли к консенсусу по вопросу определенных дат для прекращения боевых действий.

В Стамбуле 16 мая прошли первые с 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной. Глава российской делегации Мединский по итогам встречи отметил, что стороны договорились представить свое «видение возможного будущего прекращения огня».

UPD: самолет спецотряда «Россия» вылетел из Стамбула. Предположительно, на нем Турцию покинули российские переговорщики.

Украина запросила прямые переговоры между главами государств. Мединский указал, что россияне такой запрос приняли к сведению, а по итогам встречи процитировал Бисмарка.