Стало известно, какая пенсия может быть у Путина

Когда президент России Владимир Путин выйдет на пенсию, то может получать более 650 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило издание «Ведомости» .

Журналисты отметили, что после индексации зарплату нынешнего президента в октябре прошлого года оценивали примерно в 874 тысячи рублей. Отсюда следует, что бывшие лидеры государства будут получать 655 тысяч рублей.

Авторы материала выяснили, что бывший российский лидер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, будет получать примерно такую же сумму.

Также авторы статьи раскрыли пенсии зарубежных лидеров. Например, экс-президенту США Дональду Трампу будут выплачивать по 20 535 долларов (примерно два миллиона рублей) в месяц, а экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель 16 733 долларов (более 1,5 миллиона рублей).

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что число госслужащих необходимо сократить, чтобы повысить зарплаты тем, кто продолжит занимать свои места. По его словам, на такой шаг можно пойти при повышении эффективности работы государственного сектора. Это позволит добиться высоких показателей с меньшим количеством сотрудников.