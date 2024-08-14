Минфин предложил поднять зарплату чиновникам за счет сокращения штата

Силуанов предложил сократить штат чиновников для поднятия зарплат

Фото: РИА «Новости»

Количество государственных служащих необходимо сократить, чтобы поднять зарплаты тем, кто останется на своих постах. С таким заявлением на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что подобная мера возможна при повышении эффективности работы государственного сектора и позволит выйти на новые показатели с меньшим числом сотрудников. Но сам вопрос сокращения очень сложный: касается простых людей.

«Минфин всегда выступал за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора <…> Но мы понимаем, что это всегда это касается людей, конкретной судьбы, конкретной семьи», — привело слова Силуанова РИА «Новости».

В конце декабря прошлого года Силуанов объявил, что пересадит всех сотрудников своего ведомства на новые автомобили Lada Aura. Он подчеркнул, что уже обратился в «АвтоВАЗ» и заказал пять машин. Министр пояснил, что это должно сподвигнуть остальных чиновников сделать выбор в пользу отечественных автомобилей, которые ни в чем не уступают импортным.

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте