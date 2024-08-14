Минфин предложил поднять зарплату чиновникам за счет сокращения штата

Количество государственных служащих необходимо сократить, чтобы поднять зарплаты тем, кто останется на своих постах. С таким заявлением на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что подобная мера возможна при повышении эффективности работы государственного сектора и позволит выйти на новые показатели с меньшим числом сотрудников. Но сам вопрос сокращения очень сложный: касается простых людей.

«Минфин всегда выступал за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора <…> Но мы понимаем, что это всегда это касается людей, конкретной судьбы, конкретной семьи», — привело слова Силуанова РИА «Новости».

В конце декабря прошлого года Силуанов объявил, что пересадит всех сотрудников своего ведомства на новые автомобили Lada Aura. Он подчеркнул, что уже обратился в «АвтоВАЗ» и заказал пять машин. Министр пояснил, что это должно сподвигнуть остальных чиновников сделать выбор в пользу отечественных автомобилей, которые ни в чем не уступают импортным.