Минфин предложил поднять зарплату чиновникам за счет сокращения штата
Силуанов предложил сократить штат чиновников для поднятия зарплат
Количество государственных служащих необходимо сократить, чтобы поднять зарплаты тем, кто останется на своих постах. С таким заявлением на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступил министр финансов Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что подобная мера возможна при повышении эффективности работы государственного сектора и позволит выйти на новые показатели с меньшим числом сотрудников. Но сам вопрос сокращения очень сложный: касается простых людей.
«Минфин всегда выступал за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора <…> Но мы понимаем, что это всегда это касается людей, конкретной судьбы, конкретной семьи», — привело слова Силуанова РИА «Новости».
В конце декабря прошлого года Силуанов объявил, что пересадит всех сотрудников своего ведомства на новые автомобили Lada Aura. Он подчеркнул, что уже обратился в «АвтоВАЗ» и заказал пять машин. Министр пояснил, что это должно сподвигнуть остальных чиновников сделать выбор в пользу отечественных автомобилей, которые ни в чем не уступают импортным.